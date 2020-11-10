Иркутская область взяла 5 медалей молодёжных Дельфийских игр

Впервые регион получил награду в номинации «Эстрадный вокал»
Призёрами XIX молодёжных Дельфийских игр России стали пятеро юных талантов из Иркутской области. В конкурсной программе было 30 номинаций. Состязались участники в возрасте от 10 до 25 лет. Это были юные музыканты, танцоры, певцы, художники, фотографы и дизайнеры из 72 регионов России. Соревнования должны были пройти очно в Омске, но из-за ограничительных мер их провели в онлайн-режиме.
В номинации «Балалайка» в возрастной группе 14-18 лет награды взяли двое молодых музыкантов из Усть-Илимска. Золото завоевал Иван Попов. Это его третья золотая медаль на Дельфийских играх. Иван – обладатель многих наград российского и международного уровня, стипендиат губернатора Иркутской области. Серебряным призёром в этой номинации стал Илья Шадрин. В его коллекции три медали Дельфийских игр разного достоинства. В настоящее время оба молодых человека являются студентами Московского областного базового музыкального колледжа имени А.Н. Скрябина.
В номинации «Эстрадный вокал» в возрастной группе 10-13 лет серебряную медаль завоевала Ева Горюнова. Это первая победа исполнителей Иркутской области в данной номинации за всю историю Дельфийских игр. Ева занимается вокалом в Иркутской детской музыкальной школе №1. Она победитель международных и всероссийских конкурсов, принимает активное участие в театрально-эстрадных постановках, выступает на конкурсах чтецов.
Бронзовой медали в номинации «Баян/аккордеон» удостоен Рамир Аксёнов, учащийся детской музыкальный школы Черемхово. Он выступал в возрастной группе 14-16 лет. Это первая награда Рамира на Дельфийских играх. Музыкант является стипендиатом губернатора Иркутской области.
В этой же номинации в возрастной группе от 17 до 21 года специальным дипломом «За яркое воплощение пьесы отечественного композитора» награждён брат Рамира Алексей Аксёнов. Музыкант обучается в Иркутском областном музыкальном колледже имени Фридерика Шопена. В этом году стал стипендиатом губернатора Иркутской области.
Молодёжные Дельфийские игры России направлены на поддержку творчески одаренных детей и молодых людей. В этом году они посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область взяла 5 медалей молодёжных Дельфийских игр
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В рамках мероприятия состоялись мастер-классы, прослушивания и творческие встречи
Они состоятся в режиме онлайн
Акция посвящена юбилею Победы
Улан-удэнский ресторан представляет республику на «Кухне без границ»
Здесь появились скамейки и урны
Впервые регион получил награду в номинации «Эстрадный вокал»
Меры направлены на повышение пропускной способности городских дорог
Беззаявительный порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки продлён по 1 марта 2021 года
Сергей Алексеев выполнил более 15 тысяч операций
Всемирный день науки отмечается ежегодно 10 ноября
Проходит выставка «Вспомним всех поимённо!»
Действия конторы ритуальных услуг настораживают горожан
Победители получат призы
Сельчане сами решили, на что потратить выделенные деньги
Общее число случаев заражения превысило 27 тысяч