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Иркутская область взяла 5 медалей молодёжных Дельфийских игр

Иркутская область взяла 5 медалей молодёжных Дельфийских игр
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Впервые регион получил награду в номинации «Эстрадный вокал»

Призёрами XIX молодёжных Дельфийских игр России стали пятеро юных талантов из Иркутской области. В конкурсной программе было 30 номинаций. Состязались участники в возрасте от 10 до 25 лет. Это были юные музыканты, танцоры, певцы, художники, фотографы и дизайнеры из 72 регионов России. Соревнования должны были пройти очно в Омске, но из-за ограничительных мер их провели в онлайн-режиме.

В номинации «Балалайка» в возрастной группе 14-18 лет награды взяли двое молодых музыкантов из Усть-Илимска. Золото завоевал Иван Попов. Это его третья золотая медаль на Дельфийских играх. Иван – обладатель многих наград российского и международного уровня, стипендиат губернатора Иркутской области. Серебряным призёром в этой номинации стал Илья Шадрин. В его коллекции три медали Дельфийских игр разного достоинства. В настоящее время оба молодых человека являются студентами Московского областного базового музыкального колледжа имени А.Н. Скрябина.

В номинации «Эстрадный вокал» в возрастной группе 10-13 лет серебряную медаль завоевала Ева Горюнова. Это первая победа исполнителей Иркутской области в данной номинации за всю историю Дельфийских игр. Ева занимается вокалом в Иркутской детской музыкальной школе №1. Она победитель международных и всероссийских конкурсов, принимает активное участие в театрально-эстрадных постановках, выступает на конкурсах чтецов.

Бронзовой медали в номинации «Баян/аккордеон» удостоен Рамир Аксёнов, учащийся детской музыкальный школы Черемхово. Он выступал в возрастной группе 14-16 лет. Это первая награда Рамира на Дельфийских играх. Музыкант является стипендиатом губернатора Иркутской области.

В этой же номинации в возрастной группе от 17 до 21 года специальным дипломом «За яркое воплощение пьесы отечественного композитора» награждён брат Рамира Алексей Аксёнов. Музыкант обучается в Иркутском областном музыкальном колледже имени Фридерика Шопена. В этом году стал стипендиатом губернатора Иркутской области.

Молодёжные Дельфийские игры России направлены на поддержку творчески одаренных детей и молодых людей. В этом году они посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Дельфийские игры молодежь Иркутская область
 
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