В Забайкалье проходит челлендж «Победный рывок»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Забайкальского края

Акция посвящена юбилею Победы



Спортивно-патриотическая акция по рывку гири «Победный рывок» , посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, стартовала в районах Забайкальского края.



Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона, ведомство закупило наградную продукцию, а также гири 16 килограммов, из расчёта две гири на район, для проведения спортивно-патриотической акции. Условия проведения челленджа каждый район выбирает самостоятельно.



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