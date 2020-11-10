Акция посвящена юбилею Победы
Спортивно-патриотическая акция по рывку гири «Победный рывок» , посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, стартовала в районах Забайкальского края.
Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона, ведомство закупило наградную продукцию, а также гири 16 килограммов, из расчёта две гири на район, для проведения спортивно-патриотической акции. Условия проведения челленджа каждый район выбирает самостоятельно.
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В Забайкалье проходит челлендж «Победный рывок»
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