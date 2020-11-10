В Забайкалье стартовал всероссийский фестиваль науки

Основной темой мероприятия стала «Физика будущего»



В Забайкальском крае в онлайн-формате начался всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+», который продлится до 13 ноября. Забайкальцы смогут дистанционно принять участие в более чем 130 научно-познавательных мероприятиях: семинарах, лекциях, научных шоу, квестах, мастер-классах и других интересных событиях фестиваля.



Программа нынешнего фестиваля, основной темой которого стала «Физика будущего», рассчитана на самую широкую аудиторию, независимо от возраста и уровня образования участников. Мероприятия пройдут в онлайн-формате, поэтому участие в них смогут принять даже жители самых удалённых уголков Забайкалья.



Все фестивальные события разделены на семь треков. Первый из них включает крупные проекты XV всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+»: «Гипермузей NAUKA 0+», который знакомит с последними научными открытиями и достижениями во всех областях технологий; «Виртуальный лабораториум», где представлены лабораторные работы и эксперименты; «Лекторий всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+», объединяющий записи лекций нобелевских лауреатов и ведущих учёных, которые рассматривают самые сложные темы и представляют их слушателям доступным языком; а также «Экскурсии в научные лаборатории 360°», дающие уникальную возможность заглянуть за кулисы ведущих лабораторий России.



Профтрек «Твое будущее в Забайкальском крае» объединит интерактивные онлайн-мероприятия для школьников, определяющие развитие их навыков и получение знаний, необходимых для работы в одной из конкретных областей. Здесь будущие кадры узнают о востребованных специальностях на региональном рынке труда.



Цикл онлайн-событий, связанных с привлечением талантливой молодёжи в науку, а также повышением престижа профессии учёного и преподавателя, пройдёт в рамках трека «Кадры науки». Участники посетят семинары, презентации и мастер-классы, на которых смогут ознакомиться с опытом молодых исследователей и узнать секреты написания научных статей.



На площадке «Диалог с наукой» пройдут интерактивные беседы с учёными о возрастающей роли науки и образования в экономическом и культурном подъёме Забайкальского края и российского общества в целом.



Гости трека «Просто о сложном» смогут принять участие в онлайн-экспериментариуме, тематических воркшопах, научных шоу. Из презентаций и лекций узнают о том, какую воду пьют забайкальцы, насколько губительны вредные привычки, какие современные технологии используются при проектировке и строительстве жилых и общественных зданий и о многих других интересных темах из различных областей знания.



В рамках трека «Наука молодых» впервые в онлайн-формате пройдёт VIII краевая выставка научно-технического творчества молодёжи «НТТМ Забайкальского края 2020», презентующая ориентированные на научно-техническую сферу проекты молодых исследователей Забайкалья. Работы участников будут размещены на сайте ЗабИЖТ.



Любители кинолент об открытиях и новых технологиях, меняющих мир на наших глазах, могут подключиться к треку «Дни научного кино», где будут проходить онлайн-трансляции научно-популярных фильмов со всего мира: России, Великобритании, США, Китая, Швейцарии, Австралии.



С подробной программой фестиваля науки «NAUKA 0+» для Забайкальского края можно ознакомиться на сайте Забайкальского госуниверситета, сообщает отдел по связям с общественностью вуза.



Возрастное ограничение 6+

