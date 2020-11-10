В Бичурском районе Бурятии осваивают «Народный бюджет»

В селе Малый Куналей силами ТОС «Берегиня» и администрации поселения огородили школьный спортивный стадион железной рабицей, забор получился 300 метров, потратили 543,9 тыс. рублей.















Благодаря инициативе президента России Владимира Путина в 2020 году Бурятия получила 300 миллионов рублей на реализацию народных инициатив. В Бичурский район поступило шесть миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи сто рублей. Из этих средств на территории сельских поселений освоено четыре миллиона восемьсот тридцать пять тысяч сто тридцать два рубля на 29 мероприятий из 46.– Благодаря «Народному бюджету», силами населения реализуются социальные проекты, те, за которые голосовали жители Бичурского района. В стройках, ремонтных работах участвовали 20 территориальных общественных самоуправлений, - отмечает управляющий делами райадминистрации Дмитрий Ваганов.В Бичуре по проекту ТОС «Надежда-2» приобрели и установили радиаторы в детском саду «Подснежник», теперь дети играют в тёплых помещениях.Глава Бичурского поселения Василий Тюрюханов рассказал, что администрация Бичурского поселения и ТОС «Победа» отремонтировали парк Победы и прилегающую территорию. В парке Победы райцентра установили три камеры видеонаблюдения, приобрели лодки, спасательные жилеты для лодочной станции. Закупили детское игровое оборудование, обустроили детскую площадку, а также тротуары. Всё это на средства по проекту «Народный бюджет».ТОС «Старт» закупил для юных спортсменов спортивную форму, мячи, сетки. В посёлке Сахарный Завод идёт работа по обустройству спортивной площадки на 250 тысяч рублей. Всего на территории райцентра израсходовали 2809,5 тысяч рублей.На территории Буйского поселения приобрели детское игровое оборудование, которое установили в детском саду села Буй, отремонтировали муниципальный автотранспорт, благоустроили парковую зону в селе Узкий Луг.В Поселье ТОС «Орбита» закупили линолеум для школы, приобрели детское игровое оборудование для детского сада.– Мы всем селом голосовали за спортивную площадку. Внук мне посоветовал так голосовать. Мой муж участвует в строительстве ограждения. Ирина Юрьевна Прокушева, глава поселения, закупила красивое ограждение – железную сетку, железные столбы зацементировали. Площадку разравняли грейдером, знаю, что глава района специально выделил грейдер. Площадка большая получилась, 30 метров в длину. Теперь мои внуки, когда приедут, будут футбол гонять. Спасибо, что помогли нам, - поделилась жительница села Потанино Авдотья Киреевна.– Действительно, впервые на территории Потанино появится спортивная площадка с футбольным полем 30*15 метров, площадкой для занятия воркаутом 5*15 метров. Всего здесь потратили 245,1 тыс. рублей, – рассказал Дмитрий Ваганов.Жители улуса Хонхолой решили провести текущий ремонт в здании школы, приобрести оборудование для детской площадки. В школе покрасили полы, установили откосы на окна.В Шибертуе пробурили скважину на ул. Дамбаева и провели текущий ремонт Дабатуйской начальной школы. Сэкономив средства, выделили деньги на ремонт ограждения, уличных туалетов, покраски спортивного зала и коридоров Шибертуйской СОШ. Хватило средств на замену двери в библиотеке и ограждение кладбища. Всего потратили 405,6 тысяч рублей.В Новосретенке решили наболевший вопрос со свалкой, её ликвидировали. Отремонтировали мост на водохранилище, построили детскую площадку. В селе Мотня ТОСовцы провели ремонт клуба и помещения ФАП. В улусе Гутай жители построили загон для сельхозживотных.В Петропавловке жители решили злободневный вопрос с тушением пожаров – приобрели грузовую машину, которую переделали под пожарную. В с. Покровка отремонтировали водоколонку.В поселении «Дунда-Киретское» активисты ТОСов «Черемушки» и «Киретская долина» отремонтировали в улусе Ара-Киреть гостевой дом, оформив его в казачьем стиле. Провели текущий ремонт автомобильной дороги к источнику с целебной водой «Аршан». В Сухоручьевском сельском клубе теперь современный подвесной потолок и светодиодное освещение.В рамках реализации проекта «Народный бюджет» жители улуса Хаян решили провести ремонт клуба, однако суммы в размере 21,0 тысячи рублей не хватило. Глава района решил выделить дополнительно 150,0 тысяч рублей. Благодаря этому дополнительно отремонтировали крышу исторического здания, в котором располагается клуб.В селе Елань для оперативного тушения пожаров установят противопожарные ёмкости на 284,4 тыс. рублей. Глава поселения Сергей Ерёмин активно работает с подрядчиком, чтобы закончить ремонт до наступления холодов.В селе Окино-Ключи приобрели детское игровое спортивное оборудование, теперь дети играют на безопасной и занимательной игровой площадке. Жители села Старые Ключи сделали современный роллердром, чем порадовали молодёжь.В Билютае пробурили скважину для ФАПа, закупили мебель для библиотеки, потратив 122,1 тыс. рублей14-кратные победители ежегодного межрегиональные конкурса бурятского языка «Язык матери – наше богатство», организованного Традиционной Буддийской Сангхой России и Правительством Республики Бурятия, из у. Средний Харлун рады капитально отремонтированному муниципальному транспорту. На нём участники творческих групп отправляются в поездки на всевозможные конкурсы. На ремонт машины потратили 110,7 тыс. рублей.В Верхнем и Нижнем Мангиртуе граждане решили провести благоустройство сёл – убрать мусор, покрасить памятники участникам Великой Отечественной войны. Кроме того, на средства «Народного бюджета» приобрели перфоратор и электростанцию.У жителей сёл Топка и Подгорное новый водопровод. Администрация Топкинского поселения приобрела современные пластиковые водопроводные трубы на 141,9 тыс. рублей. Питьевая вода стала доступней.– Радует, что жители района проявили высокую гражданскую активность, приложили массу усилий для реализации мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет». Они сами решили, куда потратить средства в своем селе, улусе, – подытожил Дмитрий Ваганов.