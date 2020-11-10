Общее число случаев заражения превысило 27 тысяч
По данным оперштаба, на 10 ноября в Иркутской области зарегистрировано 27 032 подтверждённых случая инфицирования коронавирусом с начала пандемии. Суточный прирост составил 260 человек.
Госпитализировано на сегодня 4 545 человек.
За всё время выздоровело 20 916 пациентов, в том числе 221 выписались накануне.
За весь период умерло 574 человека, 18 из них скончались за последние сутки.
В сравнении с Иркутской областью, в Бурятии ситуация по коронавирусу немного лучше. На сегодня в республике зарегистрировано 13 897 случаев заражения. Всего умерло от COVID-19 253 человека.
В Иркутской области скончались ещё 18 больных коронавирусом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победители получат призы
Сельчане сами решили, на что потратить выделенные деньги
Общее число случаев заражения превысило 27 тысяч
Оценивались протяжённость экотропы и её оформление
Мужчина задолжал налоговой
Больше всего окольцовано было чижей
Воспоминания об авторе монумента «Гостеприимная Бурятия» Эрдэни Цыденова вошли в новую книгу
Сейчас Михаил только играет в волейбол и мини-футбол
Мероприятие состоялось в женской колонии
Но малышка Минни пока живёт отдельно от Стинки
Дети часто играют на неокрепшем льду
Прививки получит больше половины населения
В день церемонии заслуженная артистка Бурятии решилась на открытое письмо о драматичных февральских событиях
Сотрудники нацпарка готовят к зиме подкормочные площадки
Имена спортсменок назвал генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев