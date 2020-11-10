Оценивались протяжённость экотропы и её оформление
В сентябре в Бурятии стартовал заочный конкурс среди школьных лесничеств на лучшее проектирование и создание экологической тропы.
Дети вместе с лесниками сами прокладывали маршрут, своими руками изготавливали плакаты, таблички и придумывали конкурсы.
Жюри республиканского агентства лесного хозяйства оценивали маршрут тропы, её информативность, протяжённость и оформление, а также видеоролик, в котором нужно было представить свою работу. По итогам долгих обсуждений определились победители:
1 место – школьное лесничество Баргузинского района «Друзья леса» и Куйтунское лесничество;
2 место – школьное лесничество Кабанского района «Зелёный патруль» и Кабанский лесхоз;
3 место – школьное лесничество Бичурского района «Бичурский дозор» и Бичурский лесхоз.
Все участники конкурса получат памятные призы и грамоты, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии выбрали лучшую экотропу
Общество, Фото:
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