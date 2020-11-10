В Бурятии выбрали лучшую экотропу

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Оценивались протяжённость экотропы и её оформление



В сентябре в Бурятии стартовал заочный конкурс среди школьных лесничеств на лучшее проектирование и создание экологической тропы.



Дети вместе с лесниками сами прокладывали маршрут, своими руками изготавливали плакаты, таблички и придумывали конкурсы.



Жюри республиканского агентства лесного хозяйства оценивали маршрут тропы, её информативность, протяжённость и оформление, а также видеоролик, в котором нужно было представить свою работу. По итогам долгих обсуждений определились победители:



1 место – школьное лесничество Баргузинского района «Друзья леса» и Куйтунское лесничество;



2 место – школьное лесничество Кабанского района «Зелёный патруль» и Кабанский лесхоз;



3 место – школьное лесничество Бичурского района «Бичурский дозор» и Бичурский лесхоз.



Все участники конкурса получат памятные призы и грамоты, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

