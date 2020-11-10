Мужчина задолжал налоговой
Житель Иркутска оплатил задолженность в пользу налоговой службы в размере более миллиона рублей, чтобы продать квартиру.
- В Свердловском отделении судебных приставов г. Иркутска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина налоговой задолженности в размере 1,1 млн рублей. О возбуждении исполнительного производства должник был уведомлен. Однако мужчина долг не оплатил. В связи с этим было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении квартиры в Свердловском районе Иркутске общей площадью 165 кв. метров, которая принадлежит неплательщику на праве собственности, - сообщили в УФССП по Иркутской области.
При обращении в отделение Росреестра для оформления сделки продажи квартиры должнику было отказано. Он сразу же явился на приём к судебному приставу и вскоре оплатил долг полностью.
Ограничения были сняты, и гражданин смог продать свою квартиру.
Иркутянин оплатил долг в миллион ради продажи квартиры
Общество, Фото:
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