Иркутянин оплатил долг в миллион ради продажи квартиры

Мужчина задолжал налоговой



Житель Иркутска оплатил задолженность в пользу налоговой службы в размере более миллиона рублей, чтобы продать квартиру.



- В Свердловском отделении судебных приставов г. Иркутска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина налоговой задолженности в размере 1,1 млн рублей. О возбуждении исполнительного производства должник был уведомлен. Однако мужчина долг не оплатил. В связи с этим было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении квартиры в Свердловском районе Иркутске общей площадью 165 кв. метров, которая принадлежит неплательщику на праве собственности, - сообщили в УФССП по Иркутской области.



При обращении в отделение Росреестра для оформления сделки продажи квартиры должнику было отказано. Он сразу же явился на приём к судебному приставу и вскоре оплатил долг полностью.



Ограничения были сняты, и гражданин смог продать свою квартиру.

