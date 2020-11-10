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Блюда Бурятии на фестивале ДФО представит конфета из арбина

Блюда Бурятии на фестивале ДФО представит конфета из арбина
Общество,  Фото:pixabay.com
Улан-удэнский ресторан представляет республику на «Кухне без границ»

С 4 по 25 ноября в Дальневосточном федеральном округе проходит фестиваль «Кухня без границ». Цель мероприятия – показать жителям и гостям регионов Дальнего Востока необычные гастрономические новинки с национальным колоритом.

По правилам конкурса участники представляют несколько обновлённых традиционных блюд национальной кухни. Предложенное оценивает коллегия жюри в номинациях:
- «Самая оригинальная идея по обновлению национального блюда»,
- «Умелое сочетание современных технологий и национальных традиций»,
- «Лучшая национальная выпечка»,
- «Смелое использование местных продуктов в кулинарной обработке»,
- «Лучший национальный напиток»,
- «Лучший мастер-класс по приготовлению национального блюда»,
- «Самое оригинальное блюдо из местных продуктов».

Бурятскую кухню в онлайн-формате 20 ноября представит ресторан «Тэнгис». Специально для фестиваля шеф-повар ресторана Артём Курикша подготовил национальные бурятские блюда с добавлением новых ингредиентов: буузы из баранины с черемшой и брусничной солью необычной формы, салат «Дальний Восток» из байкальской рыбы, а на десерт конфету из арбина (внутренний конский жир) под шоколадом. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

Справка

Фестиваль «Кухня без границ на Дальнем Востоке» проводится с 2013 года. В прошлом году в рамках мероприятия состоялось 38 презентаций в 5 городах Дальнего востока и 2 городах Китая. Было приготовлено 250 блюд 16 кухонь мира, проведено 40 мастер-классов, которые посетили более 1000 человек.


Бурятия фестиваль еда кухня ДФО Улан-Удэ
 
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