Блюда Бурятии на фестивале ДФО представит конфета из арбина

Улан-удэнский ресторан представляет республику на «Кухне без границ»



С 4 по 25 ноября в Дальневосточном федеральном округе проходит фестиваль «Кухня без границ». Цель мероприятия – показать жителям и гостям регионов Дальнего Востока необычные гастрономические новинки с национальным колоритом.



По правилам конкурса участники представляют несколько обновлённых традиционных блюд национальной кухни. Предложенное оценивает коллегия жюри в номинациях:

- «Самая оригинальная идея по обновлению национального блюда»,

- «Умелое сочетание современных технологий и национальных традиций»,

- «Лучшая национальная выпечка»,

- «Смелое использование местных продуктов в кулинарной обработке»,

- «Лучший национальный напиток»,

- «Лучший мастер-класс по приготовлению национального блюда»,

- «Самое оригинальное блюдо из местных продуктов».



Бурятскую кухню в онлайн-формате 20 ноября представит ресторан «Тэнгис». Специально для фестиваля шеф-повар ресторана Артём Курикша подготовил национальные бурятские блюда с добавлением новых ингредиентов: буузы из баранины с черемшой и брусничной солью необычной формы, салат «Дальний Восток» из байкальской рыбы, а на десерт конфету из арбина (внутренний конский жир) под шоколадом. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.



Справка



Фестиваль «Кухня без границ на Дальнем Востоке» проводится с 2013 года. В прошлом году в рамках мероприятия состоялось 38 презентаций в 5 городах Дальнего востока и 2 городах Китая. Было приготовлено 250 блюд 16 кухонь мира, проведено 40 мастер-классов, которые посетили более 1000 человек.





