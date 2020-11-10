На благоустройство восьми территорий было выделено 7,8 млн рублей
В селе Сужа Иволгинского района Бурятии построили площадку для игры в волейбол и баскетбол. Что именно строить решили давно: ни детских, а тем более спортивных площадок здесь не было. Место выбрали рядом со школой, чтобы в теплое время года на ней можно было проводить уроки физкультуры. Работу подрядчик начал в июне, в августе закончил.
Новая спортивная площадка оборудована для игры в волейбол и баскетбол, установлены стойки. Также установлено ударопрочное покрытие под имеющееся детское оборудование. На эти цели, в рамках федерального проекта, выделено более 1, 1 млн рублей. Площадка открыта для всех желающих. Сельчане обычно приходят сюда вечером, чтобы заняться спортом или просто активно провести время.
Всего в Иволгинском районе в 2020 году благоустраиваются восемь территорий на сумму 7,8 млн рублей. Например, в Сотниково изменился облик двух дворовых территорий, в селе Верхняя Иволга появилась детская площадка, в Гурульбе и Поселье благоустроены памятники героям Великой Отечественной войны, в Оронгое будет ограждена спортивная площадка, а в Иволгинске благоустроен сквер 40-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба минстроя РБ.
Напомним, что ранее в Иволгинском районе открылись универсальные спортивные площадки в сёлах Ошурково и Сотниково.
В Иволгинском районе Бурятии благоустраивают сёла
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Неравнодушные люди уже помогли осуществить 12 пожеланий старшего поколения
Основной темой мероприятия стала «Физика будущего»
В рамках мероприятия состоялись мастер-классы, прослушивания и творческие встречи
Они состоятся в режиме онлайн
Акция посвящена юбилею Победы
Улан-удэнский ресторан представляет республику на «Кухне без границ»
Здесь появились скамейки и урны
Впервые регион получил награду в номинации «Эстрадный вокал»
Меры направлены на повышение пропускной способности городских дорог
Беззаявительный порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки продлён по 1 марта 2021 года
Сергей Алексеев выполнил более 15 тысяч операций
Всемирный день науки отмечается ежегодно 10 ноября
Проходит выставка «Вспомним всех поимённо!»
Действия конторы ритуальных услуг настораживают горожан
Победители получат призы