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В Иволгинском районе Бурятии благоустраивают сёла

В Иволгинском районе Бурятии благоустраивают сёла
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
На благоустройство восьми территорий было выделено 7,8 млн рублей

В селе Сужа Иволгинского района Бурятии построили площадку для игры в волейбол и баскетбол. Что именно строить решили давно: ни детских, а тем более спортивных площадок здесь не было. Место выбрали рядом со школой, чтобы в теплое время года на ней можно было проводить уроки физкультуры. Работу подрядчик начал в июне, в августе закончил.

Новая спортивная площадка оборудована для игры в волейбол и баскетбол, установлены стойки. Также установлено ударопрочное покрытие под имеющееся детское оборудование. На эти цели, в рамках федерального проекта, выделено более 1, 1 млн рублей. Площадка открыта для всех желающих. Сельчане обычно приходят сюда вечером, чтобы заняться спортом или просто активно провести время.

Всего в Иволгинском районе в 2020 году благоустраиваются восемь территорий на сумму 7,8 млн рублей. Например, в Сотниково изменился облик двух дворовых территорий, в селе Верхняя Иволга появилась детская площадка, в Гурульбе и Поселье благоустроены памятники героям Великой Отечественной войны, в Оронгое будет ограждена спортивная площадка, а в Иволгинске благоустроен сквер 40-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба минстроя РБ.

Напомним, что ранее в Иволгинском районе открылись универсальные спортивные площадки в сёлах Ошурково и Сотниково.


Иволгинский район Бурятия благоустройство
 
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