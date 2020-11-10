Сотрудник МЧС из Бурятии оставил лёгкую атлетику ради работы



О своей любви к спорту рассказал сотрудник МЧС, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Михаил Кушнарёв.



За тягу к активному образу жизни специалист благодарен своему отцу – кандидату в мастера спорта по легкой атлетике. В детстве они вместе с дворовыми ребятами играли в футбол, собирая команды.



Ещё в школе Михаил проявил особый интерес к легкой атлетике и постоянно участвовал в соревнованиях по физической культуре, где не раз занимал призовые места.



- Во время учебы в институте в Иркутске, мне повезло, что на протяжении нескольких лет я тренировался у заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Сапунова Александра Яковлевича. Я продолжал участвовать в соревнованиях, занимая призовые места уже по Иркутской области. После окончания института лёгкая атлетика отошла на второй план, поскольку не такая уж она и лёгкая, как читается по названию - она требует значительную часть времени и сил, - рассказывает молодой человек.



Сейчас Михаил отдал предпочтение волейболу и мини-футболу.



- Эти игры очень эмоциональны - во время игры за довольно короткое время успеваешь испытать весь диапазон чувств: от горечи упущенного мяча до радости за себя и свою команду. После таких всплесков ощущаешь эмоциональное раскрепощение, снимается психологическая нагрузка, - говорит он.



В своей дальнейшей жизни специалист не планирует расставаться со спортом и призывает всех быть активными и вести здоровый образ жизни.





По информации ГУ МЧС по Бурятии



