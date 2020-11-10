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В Улан-Удэ с осуждёнными сыграли в викторину про КВН

В Улан-Удэ с осуждёнными сыграли в викторину про КВН
Общество, 
Мероприятие состоялось в женской колонии

В рамках празднования 8 ноября Международного дня КВН осуждённым исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ рассказали о Клубе весёлых и находчивых.

Осуждённые узнали об истории создания КВН, о правилах и конкурсах игры, а также о знаменитых кавээнщиках. В завершении мероприятия женщины приняли участие в викторине на пройденную тему.

В конце этого года запланирован КВН между отрядами осуждённых, сообщили в УФСИН по Бурятии.

КВН осужденные викторина
 
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