В Улан-Удэ с осуждёнными сыграли в викторину про КВН

Мероприятие состоялось в женской колонии



В рамках празднования 8 ноября Международного дня КВН осуждённым исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ рассказали о Клубе весёлых и находчивых.



Осуждённые узнали об истории создания КВН, о правилах и конкурсах игры, а также о знаменитых кавээнщиках. В завершении мероприятия женщины приняли участие в викторине на пройденную тему.



В конце этого года запланирован КВН между отрядами осуждённых, сообщили в УФСИН по Бурятии.



