Но малышка Минни пока живёт отдельно от Стинки
Пятимесячный скунс поселился в Иркутской зоогалерее. Девочка по кличке Минни приехала в качестве будущей супруги для скунса Стинки. Но жить будет пока отдельно, зверёк ещё не готов к семейной жизни.
- Мы её (вернее не именно её, конечно), ждали больше двух лет. Раздобыть пару скунсов, способных к размножение - это большая удача, в основном на продажу/обмен выставляются только стерильные самцы. Так что время покажет ради чего мы приложили столько усилий, будем ждать пока малышка подрастёт, - сообщили сотрудники зоопарка.
Скунс, размером всего с полторы ладошки, теперь живёт на экспозиции в Доме природы.
Для скунса из Иркутской зоогалереи раздобыли невесту
Общество, Фото:
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