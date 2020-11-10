Для скунса из Иркутской зоогалереи раздобыли невесту

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Но малышка Минни пока живёт отдельно от Стинки



Пятимесячный скунс поселился в Иркутской зоогалерее. Девочка по кличке Минни приехала в качестве будущей супруги для скунса Стинки. Но жить будет пока отдельно, зверёк ещё не готов к семейной жизни.



- Мы её (вернее не именно её, конечно), ждали больше двух лет. Раздобыть пару скунсов, способных к размножение - это большая удача, в основном на продажу/обмен выставляются только стерильные самцы. Так что время покажет ради чего мы приложили столько усилий, будем ждать пока малышка подрастёт, - сообщили сотрудники зоопарка.



Скунс, размером всего с полторы ладошки, теперь живёт на экспозиции в Доме природы.

