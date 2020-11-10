Дети часто играют на неокрепшем льду
В Бурятии сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проводят патрулирования и рейды на акваториях. С начала года инспекторы ГИМС выявили 252 нарушения на водоёмах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
- Во время рейдов проводится разъяснительная работа с населением. В это опасное время процесса ледообразования необходимо как взрослым, так и детям напомнить правила безопасного поведения. Находясь без взрослых, ребята часто устраивают игры на неокрепшем льду, - отмечает руководитель патрульной службы № 3 Улан-Удэнского инспекторского участка Пётр Чистяков.
Также для предупреждения несчастных случаев инспекторы совместно с сотрудниками полиции проводят рейды в традиционных местах скопления любителей рыбалки.
10 декабря для судов завершается навигация на всех водоёмах Бурятии.
В Главном управлении МЧС России по Республике Бурятия работает телефон доверия: 83012-399-999, на который можно передать информацию о нахождении несовершеннолетних на льду без надзора.
В Бурятии патрулируют места скопления рыбаков
Общество, Фото:
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