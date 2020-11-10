В Бурятии заболеваемость ОРВИ в два раза выше эпидпорога

Прививки получит больше половины населения



В Бурятии заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога в два раза, сообщило управление Роспотребнадзора.



- В Бурятии регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии . Заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога в два раза преимущественно за счёт взрослого населения, - пояснили в ведомстве.



В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На 9 ноября против гриппа привито 408 849 человек – 69% от плана (41% от численности населения), из них 156 380 детей.



- Для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Ранее эти штаммы не имели активной циркуляции на территории России, именно поэтому профилактическая иммунизация необходима, - поясняют в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



По словам специалистов, вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. В этом году планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения, а в группах риска – 75%. Особое внимание будет уделено детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам, работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ.



Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведённой прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъёма заболеваемости.



