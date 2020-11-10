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В Иркутске наградили победителей фестиваля «Джаз на Байкале Junior»

В Иркутске наградили победителей фестиваля «Джаз на Байкале Junior»
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках мероприятия состоялись мастер-классы, прослушивания и творческие встречи

В Иркутске завершился международный детско-юношеский джазовый фестиваль-конкурс под патронатом народного артиста России Игоря Бутмана «Джаз на Байкале Junior». 9 ноября состоялась церемония награждения победителей.

Конкурс молодых исполнителей «Джаз на Байкале Junior» (ранее Jazz Kids) проходит в областном центре уже 12 лет в рамках фестиваля «Джаз на Байкале». В рамках конкурса 7 и 8 ноября состоялись творческие встречи и мастер-классы для молодых музыкантов от членов жюри, деятелей культуры и искусства. В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятия были частично переведены в онлайн-формат.

Мастер-класс по вокалу в ансамбле провела участница церемонии «Оскар», российская джазовая певица, озвучившая Эльзу – главную героиню мультфильма «Холодное сердце» – Анна Бутурлина. Её поддержали участники джазового коллектива LRK-trio. Евгений Лебедев, Антон Ревнюк и Игнат Кравцов провели инструментальные мастер-классы по контрабасу, барабанам, бас-гитаре и роялю. Также состоялась творческая встреча с главным редактором портала jazz.ru «Русский след в американском джазе» Кириллом Мошковым.

8 ноября прошли конкурные прослушивания, а 9 ноября – награждение победителей. Мероприятия проводились с соблюдением санитарных норм, социальной дистанции и численностью не более 10 человек. Для участников подготовили индивидуальное расписание со значительным интервалами между выступлениями для соблюдения всех необходимых требований, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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