В Бурятии подкормили диких кабанов

Сотрудники нацпарка готовят к зиме подкормочные площадки



Для улучшения пищевого рациона кабанов сотрудники Тункинского национального парка провели подкормку животных овсом и картофелем. Работа проведена на прошлой неделе на территории Кыренского инспекторского участка.



Во всех инспекторских участках национального парка «Тункинский» завершается подготовка к зимнему периоду подкормочных площадок для диких животных, сообщает пресс-служба нацпарка.



По словам участкового государственного инспектора Максима Ткачёва, для подкормки диких животных этой зимой было подготовлено по 50 мешков овса и картофеля.



Подкормка направлена на поддержание сил диких животных, а не на организацию для них полноценного пропитания, которое дикие животные должно добывать сами.



