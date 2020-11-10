Сотрудники нацпарка готовят к зиме подкормочные площадки
Для улучшения пищевого рациона кабанов сотрудники Тункинского национального парка провели подкормку животных овсом и картофелем. Работа проведена на прошлой неделе на территории Кыренского инспекторского участка.
Во всех инспекторских участках национального парка «Тункинский» завершается подготовка к зимнему периоду подкормочных площадок для диких животных, сообщает пресс-служба нацпарка.
По словам участкового государственного инспектора Максима Ткачёва, для подкормки диких животных этой зимой было подготовлено по 50 мешков овса и картофеля.
Подкормка направлена на поддержание сил диких животных, а не на организацию для них полноценного пропитания, которое дикие животные должно добывать сами.
В Бурятии подкормили диких кабанов
Общество, Фото:
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