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Три спортсменки из Бурятии претендуют на олимпийскую сборную

Три спортсменки из Бурятии претендуют на олимпийскую сборную
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Имена спортсменок назвал генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев

Сразу три спортсменки из Бурятии названы претендентами на попадание в национальную олимпийскую сборную России. Об этом говорится в официальном письме генерального секретаря федерации бокса России Умара Кремлева, которое пришло на имя министра спорта Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова.

В тексте письма отмечается, что безусловно высокий результат бокса Республики Бурятия в текущем году является итогом качественной многолетней работы.

Также в письме говорится, что призёры чемпионата России, выступающие за Бурятию, Дарима Сандакова, Елена Гапешина и Юлия Арефьева имеют шансы стать претендентами на попадание в национальную олимпийскую сборную России.

Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат России по боксу среди женщин прошёл в конце октября в Ульяновске. Бронзовыми призёрами стали Елена Гапешина и Юлия Арефьева. Чемпионка Европы-2019 Дарима Сандакова завоевала серебро, уступив в финале. Дулма Лумбунова стала чемпионкой России-2020.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года. Однако из-за угрозы распространения коронавируса были перенесены на лето следующего года. Пока ожидается, что соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. 

Дарима Сандакова

Елена Гапешина 





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