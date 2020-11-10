На Ольхоне высадили сад памяти

По всей России высадят 27 миллионов деревьев в память о погибших на войне



На байкальском острове Ольхон появились сотни новых хвойных деревьев: их высадили жители острова в память о своих родных и близких, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.



Таким образом люди поддержали международную акцию, посвящённую 75-летнему юбилею Победы. «На острове «Сад памяти» стал чем-то большим», — так говорят местные участники общероссийской акции, итоги которой подвели на днях. По задумке организаторов, по всей России (и ещё в 50 странах мира) в течение года должны были появиться 27 миллионов новых деревьев: по количеству погибших советских солдат. Имя каждого вносилось на специальную карту вместе с описанием, составленным родственниками воина или волонтёрами, активистами патриотических организаций. В первой декаде ноября 2020 стало известно: саженцев – гораздо больше.



Жители Ольхона, как и остальные участники акции, сначала высаживали деревья в честь тех, кто не вернулся с фронта. К «именным» деревьям добавили и другие, посвящённые также родным и близким, ранее жившим на острове. Наибольшую активность проявили жители посёлка Харанцы и дети лесной школы «Ойхоной туяа»: вместе они посадили уже около тысячи деревьев.



- Мы за количеством не гонимся, — говорит житель Ольхона Денис Номоконов, — нам важно, что эти деревья под присмотром, за ними ухаживают».



- Когда деревья растут в память о родных, к ним и отношение особенное. Ребята не просто посадили, а ходят проведывать эти деревья, чинят ограждения, поливают, подсыпают своими руками почву и даже разговаривают с деревцами. Очень приятно видеть такое отношение. Мы благодарим руководителя Островного лесничества Мясникова Юрия Петровича за содействие такой доброй инициативе, — рассказывает специалист отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Гала Сибирякова.



Высадка хвойных деревьев возможна и при отрицательных температурах: главное правильно заготовить саженец, бережно транспортировать и особым образом заглублять в грунт. Поэтому процесс формирования «Сада памяти» на Ольхоне, не считают законченным: присоединиться и посадить дерево, отметить его на специальной карте и рассказать о человеке, в честь которого оно посажено, может любой желающий. Заявки принимают по электронной почте: DiscoverBaikal@gmail.com





По информации ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»





