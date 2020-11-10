Участие в нём примут школьники 1-11 классов
В Бурятии с 14 ноября по 15 ноября состоится открытое республики по русским шашкам среди обучающихся общеобразовательных организаций. Соревнования проводятся в онлайн-формате на платформе playok.com.
К участию допускаются мальчики (юноши) и девочки (девушки) 2003 года рождения и младше, которые разделены на три возрастные категории: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы. Для участия необходимо зарегистрироваться на playok.com, полностью указав свои данные (ФИО, возраст, место жительства, разряд, ФИО тренера). Предварительная регистрация участников по электронной почте: hav197864@yandex.ru.
Начало соревнований:
- возрастные категории 1-4 классы и 5-8 классы – 14 ноября в 16:00 (11:00 по Москве);
- возрастная категория 9-11 классы – 15 ноября в 12:00 (7:00 по Москве).
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени – 10 минут плюс 5 секунд добавления за каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику на партию.
Победители и призёры в своих возрастных категориях награждаются призами, медалями и грамотами. Об этом сообщает паблик «Шашки Бурятии».
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии состоится первенство по русским шашкам
Общество, Фото:
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