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В Бурятии заражаются ковидом члены мобильных группы

В Бурятии заражаются ковидом члены мобильных группы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Результаты работы мобильных групп хорошо видны, считает зампред правительства Бурятии

Мобильные группы в Бурятии продолжают фиксировать нарушения требований по обеспечению противоэпидемических мер в организациях торговли и сферы услуг. С 21 октября зарегистрировано 1130 нарушений – несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Это нарушение масочного режима, недостаточный объём дезинфекционных мероприятий, отсутствие условий для социального дистанцирования и т.д., сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Отмечаются случаи заболевания коронавирусом среди членов мобильных групп.

- Несмотря на то, что члены мобильных групп работают в условиях высокого риска заражения, и, к сожалению, заболевают многие, но работу по контролю профилактических мер продолжаем в полном объёме. Результат этой работы виден - мы все замечаем, что и в торговых центрах, и общественном транспорте сейчас очень редко можно встретить людей без масок. В организациях меньше фиксируется повторных нарушений. Наши мобильные группы обязательно возвращаются на проверенные объекты, чтобы проконтролировать, устранены ли нарушения. Сейчас, в преддверии новогодних праздников, самое серьёзное внимание направлено на объекты туристической отрасли. Скоро начнётся увеличение турпотока и в районы, поэтому уже сейчас в коллективных средствах размещения должны быть чётко организованы противоэпидемические мероприятия, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.

С пятницы, 6 ноября, проведена работа с восемью организациями туротрасли: гостиницами и отелями «Арбат», «Marrakesh», «Тихая гавань», «Прага», «Рубин», «Орда», «Абрамович» и «Отель Улан-Удэ». Во всех этих объектах организован полный объём профилактических мер.

В Улан-Удэ и районах республики ежедневно проводят рейды 90 мобильных групп. Всего проверками охвачено 14044 объекта. Цель мобильных групп - не только контроль за соблюдением антиковидных требований, но и разъяснительная работа. Члены мобильных групп провели 37478 профилактических бесед, вручив наглядные материалы и памятки об основах профилактики COVID-19.

За грубые нарушения или повторные регистрации несоблюдения правил и норм выписано 414 протоколов об административных правонарушениях в отношении юридических и физических лиц.
коронавирус
 
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