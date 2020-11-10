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Жителей Бурятии зовут на викторину к Синичкиному дню

Жителей Бурятии зовут на викторину к Синичкиному дню
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Викторина проводится в онлайн-формате

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» приглашает поучаствовать в интернет-викторине «Синицы-озорницы и другие птицы»

- Синичкин день – один из новых экологических праздников в России, корни которого уходят в старину. Этот добрый праздник призван развить в человеке любовь к природе, побудить к заботе об окружающей среде. С наступлением холодов синицы и другие виды птиц перемещаются поближе к человеческому жилью. Взрослые вместе с детьми изготавливают кормушки и начинают подкормку пернатых обитателей, - поясняют специалисты.

12 ноября уже несколько лет является официальным Синичкиным днём, созданным по инициативе Союза охраны птиц России. ФГБУ «Заповедное Подлеморье» присоединяется к этому празднику и предлагает проверить свои знания о зимующих птицах региона.

Участникам необходимо внимательно прочитать вопросы интернет-викторины «Синицы-озорницы и другие птицы» и дать правильные ответы. Ответы нужно занести в таблицу, а затем отправить её на электронный адрес: ecopros@pdmr.ru до 27 ноября (вопросы и таблицу ответов можно скачать на официальном сайте: http://zapovednoe-podlemorye.ru/).

К викторине также можно перейти по ссылке https://forms.gle/JoNrQKNp3e2HQkdc7.

Участники интернет-викторины, ответившие правильно на все вопросы, получат памятные призы от ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
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