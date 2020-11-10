В Улан-Удэ спортсмены помогли врачам

Общество, Фото: из архива

На помощь пришли борцы, сумоисты, гиревики и тхеквондисты



В связи с ростом количества заболевших коронавирусом в больницах Улан-Удэ продолжают разворачивать новые койки. Так, для создания 180 коек в городской больнице №4 отделение онкологического диспансера переехало в поликлинику, а инфекционное отделение инфекционной больницы из городской больницы №4 переехало на улицу Загородная.



Учитывая сжатые сроки переездов, неоценимую помощь оказали спортивные федерации республики – вольной борьбы, борьбы сумо, гиревого спорта и тхэквондо, сообщили в пресс-службе министерства спорта Бурятии.



Спортсмены помогли с перевозкой дорогостоящего медицинского оборудования, медикаментов и инвентаря. А федерация сумо предоставила необходимый транспорт. В минспорта уточнили, что спортсмены обращались с медоборудованием «бережно». Работу также организовывал главный врач республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ярослав Шубин



- Выражаем благодарность руководителям федераций, спортсменам за своевременную помощь. Вместе мы победим, - пишет главный врач республиканского наркологического диспансера Андрей Михеев

