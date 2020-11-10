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Военные в Бурятии прошли «Тропу разведчика». Видео

Военные в Бурятии прошли «Тропу разведчика». Видео
Общество, 
«Тропа разведчика» представляет из себя километровую полосу со множеством препятствий

В общевойсковом объединении, дислоцированном в Бурятии, завершились учебно-методические сборы со специалистами разведки. Завершение сборов совпало с празднованием Дня военного разведчика, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В план сборов включили такие занятия, как преодоление полосы препятствий «Тропа разведчика», уничтожение диверсионной группы условного противника, захват пленного.

«Тропа разведчика» представляет из себя километровую полосу. Она разработана военными профессионалами и включает в себя более 30 элементов. Это каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений. Препятствия должны научить разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях.



Также в ходе сборов были проведены методические занятия по рукопашному бою, военной топографии, минно-взрывному делу, тактической подготовке и приемам маскировки.

- В ходе подготовки данных занятий был учтён опыт современных вооружённых конфликтов по применению минно-взрывных заграждений, разведке объектов с использованием беспилотных летательных аппаратов и применению штатных средств маскировки и имитации, - отмечают в Восточном военном округе.

Проведение сборов завершилось празднованием Дня военного разведчика. Во время торжественной части представитель штаба общевойскового объединения поздравил специалистов разведки со 102-й годовщиной праздника. Военнослужащих, отличившихся во время международных армейских игр, полевых выходов и учений, наградили ценными подарками и грамотами.
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«Тропа разведчика» представляет из себя километровую полосу со множеством препятствий
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