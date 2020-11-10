Военные в Бурятии прошли «Тропу разведчика». Видео









Также в ходе сборов были проведены методические занятия по рукопашному бою, военной топографии, минно-взрывному делу, тактической подготовке и приемам маскировки.



- В ходе подготовки данных занятий был учтён опыт современных вооружённых конфликтов по применению минно-взрывных заграждений, разведке объектов с использованием беспилотных летательных аппаратов и применению штатных средств маскировки и имитации, - отмечают в Восточном военном округе.



Проведение сборов завершилось празднованием Дня военного разведчика. Во время торжественной части представитель штаба общевойскового объединения поздравил специалистов разведки со 102-й годовщиной праздника. Военнослужащих, отличившихся во время международных армейских игр, полевых выходов и учений, наградили ценными подарками и грамотами.



В общевойсковом объединении, дислоцированном в Бурятии, завершились учебно-методические сборы со специалистами разведки. Завершение сборов совпало с празднованием Дня военного разведчика, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.В план сборов включили такие занятия, как преодоление полосы препятствий «Тропа разведчика», уничтожение диверсионной группы условного противника, захват пленного.«Тропа разведчика» представляет из себя километровую полосу. Она разработана военными профессионалами и включает в себя более 30 элементов. Это каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений. Препятствия должны научить разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях.