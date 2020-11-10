Они состоятся в режиме онлайн
В Бурятии проведут ряд мероприятий, приуроченных ко Дню матери. Все они пройдут в онлайн-формате.
Так, в социальных сетях в первой декаде ноября будет запущен челлендж «Мамин дневник». В пабликах «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», «Инстаграм» участникам интернет-марафона надо будет разместить рассказ о буднях в роли мамы с хештегами #маминдневник03 и #минсоцзащитыБурятии. Дополнительная информация об условиях проведения челленджа будет опубликована позже на сайте минсоцзащиты Бурятии и в официальных аккаунтах ведомства в соцсетях.
Также в социальных сетях пройдёт онлайн-выставка рисунков «Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе»» с хештегами #мамаврисунках03 и #минсоцзащитыБурятии.
Сроки проведения обоих мероприятий – с 10 по 23 ноября. Награждение победителей состоится дистанционно, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Справка
День матери в России отмечается более двадцать лет, начиная с 1998 года. Именно тогда был учреждён этот праздник официально. Отмечают эту дату каждое последнее воскресенье ноября, в этом году праздник приходится на 29 ноября.
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В Бурятии стартовали мероприятия ко Дню матери
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