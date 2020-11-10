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Больница в Бурятии получила «КамАЗ» с флюорографом

Больница в Бурятии получила «КамАЗ» с флюорографом
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
В Муйскую больницу закуплена новая техника

Муйская центральная районная больница в Бурятии пополнила свой автопарк передвижным мобильным комплексом с флюорографом на базе «КамАЗа» и машиной скорой помощи с полной комплектацией.

Преимущества новой медицинской техники врачи и пациенты, возможно, оценят уже в этом году – всё зависит от волны эпидемии коронавируса.

- Теперь на «КамАЗе» станем регулярно выезжать в Усть-Мую, Мую, Северомуйск и Иракинду для планового прохождения флюорографического обследования. Также в райцентре в тёплое время года будут проводиться обследования пациентов, находящихся на стационарном лечении, прямо в этой мобильной установке, чтобы не возить больных, прикрепленных к районной поликлинике, во временный поселок. Что касается машины скорой помощи, то сейчас мы в ней нуждаемся как никогда – она уже вышла на линию в Таксимо, оснащена дефибриллятором, транспортной ИВЛ, электрокардиографом и др. современным оборудованием, - рассказала главный врач Муйской больницы Екатерина Наскова.

Таким образом, жители отдалённых посёлков будут обеспечены скрининговым исследованием грудной клетки на месте, без выезда в райцентр. Это, в свою очередь, поможет повысить процент охвата населения первичной диагностикой болезней дыхательной системы, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
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