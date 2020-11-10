Лидером оказалась Магаданская область
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Республика Бурятия находится на седьмом месте по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Бурятии составляет 1 365,2.
В ДФО, по информации на 9 ноября, количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 1 319,8 случаев. По данному показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов.
Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тыс. населения составляют Магаданская область (3 288,7 выявленных случаев), Камчатский край (1 999,4) и Сахалинская область (1 790,9). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа – 538,5.
Всего в России по состоянию на 9 ноября выявлено 1 796 132 случаев COVID-19 - это 1 319,8 заболевших на 100 тыс. населения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 9 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 13 667. Заболеваемость держится на высоком уровне с 20-х чисел октября.
Бурятия седьмая в ДФО по числу больных ковидом на 100 тысяч населения
Общество, Фото:
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