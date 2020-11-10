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Около миллиона сельхозживотных вошло в зимовку скота в Забайкалье

Около миллиона сельхозживотных вошло в зимовку скота в Забайкалье
Общество,  Фото: пресс-службы министерства сельского хозяйства Забайкальского края
Тёплая осень способствует экономии корма

В животноводстве Забайкальского края началась зимовка общественного скота, в которую вошли более 940 тысяч голов сельскохозяйственных животных. Об этом сообщил руководитель регионального аграрного ведомства Денис Бочкарев.

- Всего в зимовку 2020-2021 годов во всех категориях хозяйств Забайкалья вошло 462 тысячи голов крупного рогатого скота, 486 тысяч голов овец и коз. Одной из главных задач, стоящих перед животноводами, является не только сохранность поголовья, но и увеличение численности сельхозживотных в зимний период. В краевом минсельхозе создан оперативный штаб, который координирует работу сельхозорганизаций и решает вопросы по сохранению темпов развития животноводства на местах, - рассказал министр.

В целом, по его словам, в муниципальных районах зимовка проходит в штатном режиме: корма на животноводческих стоянках имеются в полном объёме, нареканий к условиям содержания скота в настоящее время не выявлено, состояние животных соответствует критериям хорошей упитанности.

- Начало зимовки охарактеризовалось тем, что низких температур ещё не было – это позволяет хозяйствам отодвинуть период расхода кормов. Относительно тёплая погода и незначительный снежный покров способствуют тому, что во многих районах края скот выпасается на пастбищах. С наступлением морозов и в случае выпадения обильных осадков большинство сельхозпредприятий введёт дополнительную подкормку в рацион питания скота, - пояснил Денис Бочкарев.

Хозяйства всех категорий Забайкальского края заготовили на зимовку сельскохозяйственных животных 971 тысячу тонн сена, что на 7 % выше уровня 2019 года. В среднем на одну условную голову насчитывается 11,3 центнера кормовых единиц. Этого объёма достаточно для прохождения зимовки скота, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Забайкальский край
 
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