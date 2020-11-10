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В Бурятии не перечисляли деньги потерпевшему по уголовному делу

В Бурятии не перечисляли деньги потерпевшему по уголовному делу
Общество,  Фото:pixabay.com
После прокурорского вмешательства ситуация разрешилась

В Бурятскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратился потерпевший по уголовному делу. Он пожаловался на несвоевременное возмещение ущерба, причинённого преступлением.

Виновный в совершении преступления осуждён, отбывает наказание в исправительной колонии № 2. Он трудоустроен и своевременно получает заработную плату. Однако администрация учреждения в течение 2020 года допускала несвоевременное удержание из доходов осуждённого и перечисление средств в пользу потерпевшего.

Руководителю исправительного учреждения внесено представление.

После прокурорского вмешательства удержанные с осуждённого денежные средства в сумме 22 тысяч рублей перечислены в службу судебных приставов для восстановления прав потерпевшего, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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