В Бурятии не перечисляли деньги потерпевшему по уголовному делу

После прокурорского вмешательства ситуация разрешилась



В Бурятскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратился потерпевший по уголовному делу. Он пожаловался на несвоевременное возмещение ущерба, причинённого преступлением.



Виновный в совершении преступления осуждён, отбывает наказание в исправительной колонии № 2. Он трудоустроен и своевременно получает заработную плату. Однако администрация учреждения в течение 2020 года допускала несвоевременное удержание из доходов осуждённого и перечисление средств в пользу потерпевшего.



Руководителю исправительного учреждения внесено представление.



После прокурорского вмешательства удержанные с осуждённого денежные средства в сумме 22 тысяч рублей перечислены в службу судебных приставов для восстановления прав потерпевшего, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

