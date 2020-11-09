Об этом рассказал директор Михаил Овдин
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в Бурятии получило две единицы новой противопожарной техники. Она поступит в пожарно-химическую станцию второго типа.
- Это стало возможным благодаря выделенному минприроды России финансированию в рамках национального проекта «Экология», - поделился директор «Заповедного Подлеморья» Михаил Овдин.
Справка:
«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в непосредственной близости от озера Байкал, - Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.
Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.
Нацпарк в Бурятии получил новую технику
Общество, Фото:
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