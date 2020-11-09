Нацпарк в Бурятии получил новую технику

Общество, Фото: страница Михаила Овдина

Об этом рассказал директор Михаил Овдин



ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в Бурятии получило две единицы новой противопожарной техники. Она поступит в пожарно-химическую станцию второго типа.



- Это стало возможным благодаря выделенному минприроды России финансированию в рамках национального проекта «Экология», - поделился директор «Заповедного Подлеморья» Михаил Овдин.



Справка:



«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в непосредственной близости от озера Байкал, - Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.



Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.

