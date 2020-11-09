Мэрия напомнила, куда звонить по поводу злых собак
Мэрия Улан-Удэ ответила на обращение в соцсетях по поводу стаи бездомных собак на улице Цивилёва.
«Невозможно пройти мимо, они все бегут, кидаются, очень страшно. Взрослый не отобьётся, а ребёнок уж подавно. Стая живёт напротив детской поликлиники по Цивилёва», - написал пользователь.
Администрация Улан-Удэ получила сигнал от системы мониторинга соцсетей «Инцидент-Менеджмент». По данным вопросам необходимо обратиться к компании «Лайт Групп» - с ними в сентябре был заключен контракт на отлов бездомных животных. Заявки от жителей принимаются по телефону 679-292. При оформлении заявки необходимо сообщить своё имя и фамилию, оставить контактный телефон, а также дать ориентировочный адрес о месте, где живут собаки.
Улан-удэнцы жалуются на стаю собак у детской поликлиники
Общество, Фото:
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