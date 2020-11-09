Съёмочная группа ищет юных актёров
В Улан-Удэ проходит кастинг для короткометражного художественного фильма «Мой друг нерпа». Картина расскажет о дружбе мальчика и необычного тюленя – байкальской нерпы.
Проект находится на этапе препродакшена. Съёмки запланированы на лето 2021 года, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Автор сценария и режиссёр фильма Вячеслав Бутуханов – победитель Байкальского питчинга дебютантов. С проектом «Мой друг нерпа» Вячеслав получил приз в размере 500 тысяч рублей от Фонда президентских грантов и Союза кинематографистов России. Фильм также получил денежный приз 80 тысяч рублей, сертификат на аренду оборудования 50 тысяч рублей от Иркутского областного кинофонда и техническую поддержку от компании «Canon».
Сейчас съёмочная группа ищет актёров на детские роли. Требуются мальчики и девочки в возрасте 10–12 лет, национальность значения не имеет.
Кастинг проводится в два этапа. Первый этап заочный в форме видеовизитки (ноябрь–декабрь 2020 года). Нужно снять короткое видео: представиться, назвать возраст, рассказать о себе и своих увлечениях, прочитать небольшое стихотворение на выбор. Видео принимаются в формате mpeg4. В названии файла необходимо указать фамилию, имя, отчество ребенка. Видеовизитку прислать на электронную почту проекта vive_vrc3@mail.ru до конца декабря. Второй этап – очный, он пройдёт в феврале-марте 2021 года.
В Улан-Удэ снимут фильм о дружбе мальчика с нерпой
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