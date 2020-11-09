Здесь отремонтировали две баскетбольные площадки
В Улан-Удэ в школе №44 обустроили новую спортивную площадку в рамках проекта «Народный бюджет». За этот пункт проголосовало большинство жителей округа, сообщили в администрации города.
Подрядчик капитально отремонтировал две баскетбольные площадки, заменил старое покрытие резиновым и нанёс специальные разметки для спортивных игр.
В улан-удэнской школе возвели новую спортплощадку
Общество, Фото:
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