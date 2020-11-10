Существенных осадков в столице Бурятии не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 ноября по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер восточный, днём с переходом на западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -7-12, местами -17-22, по Прибайкалью при облачности -1-6, днём +1+6, местами -2-7 градусов.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -7-9, днём +1+3 градуса.
В Улан-Удэ днём до +3 градусов
Общество, Фото:
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