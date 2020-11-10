В Улан-Удэ днём до +3 градусов

Существенных осадков в столице Бурятии не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 10 ноября по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер восточный, днём с переходом на западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -7-12, местами -17-22, по Прибайкалью при облачности -1-6, днём +1+6, местами -2-7 градусов.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -7-9, днём +1+3 градуса.

