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В Иркутской области зоозащитниками займутся правоохранительные органы

В Иркутской области зоозащитниками займутся правоохранительные органы
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Их действия помешали проверке в приюте для животных

Служба ветеринарии Иркутской области по согласованию с прокуратурой региона приступила к внеплановой выездной проверке деятельности приюта ООО «Пять звёзд». В течение 7 и 8 ноября 2020 года государственные инспекторы службы ветеринарии провели осмотр помещений приюта, оценили клиническое состояние содержащихся там животных. Во время контрольных мероприятий были выявлены нарушения правил содержания животных, в том числе правил карантина животных, ненадлежащее оказание им лечебной помощи, отсутствие необходимых условий для проведения учёта бездомных собак и кошек.

При этом 8 ноября в ходе инспекторской проверки деятельности приюта был зафиксирован случай массового изъятия животных из приюта представителями зоозащитного сообщества. Туда, где сейчас содержатся вывезенные животные, ведомство направляет специалиста для проведения клинического осмотра животных и назначения им лечения.

Как отмечают в ветслужбе региона, инцидент с вывозом животных с места контрольных мероприятий создал серьёзные проблемы для проведения ревизии в приюте. В соответствии с действующим законодательством срок проведения проверки установлен с 7 ноября по 2 декабря 2020 года. Оценку действиям лиц, проводивших изъятие животных, должны будут дать правоохранительные органы.

Между тем, по итогам проверки деятельности приюта областная служба ветеринарии подготовит акт, который будет направлен в прокуратуру региона и собственнику приюта для принятия мер по устранению нарушений. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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