Монгол стал всеяпонским чемпионом по сумо среди студентов

«Студент-Ёкодзуна» теперь сможет дебютировать как профессионал



В прошедшие выходные дни в префектуре Саитама в Японии прошёл всеяпонский студенческий чемпионат по сумо.



Уроженец Монголии, четверокурсник Японского университета спортивной науки П. Дэлгэрбаяр завоевал титул чемпиона, заняв первое место в личном зачёте. В полуфинальном поединке он выиграл у казахстанца Ерсина Балтагулыга. В финале монгол победил японца Токи Нишикаву из университета Тюо.



Как сообщает агентство «Монцамэ», Дэлгэрбаяр получил звание «Студента-Ёкодзуны» и право выступить в профессиональном сумо в качестве макусита 15 ранга.



- В следующем году я закончу учебу в вузе, поэтому я постарался хорошо выступить на нынешнем турнире. Обычно я использую приёмы борьбы вольного стиля, но на этот раз больше уделял внимание классическим приемам сумо, - рассказал он в интервью после турнира.

