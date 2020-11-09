«Студент-Ёкодзуна» теперь сможет дебютировать как профессионал
В прошедшие выходные дни в префектуре Саитама в Японии прошёл всеяпонский студенческий чемпионат по сумо.
Уроженец Монголии, четверокурсник Японского университета спортивной науки П. Дэлгэрбаяр завоевал титул чемпиона, заняв первое место в личном зачёте. В полуфинальном поединке он выиграл у казахстанца Ерсина Балтагулыга. В финале монгол победил японца Токи Нишикаву из университета Тюо.
Как сообщает агентство «Монцамэ», Дэлгэрбаяр получил звание «Студента-Ёкодзуны» и право выступить в профессиональном сумо в качестве макусита 15 ранга.
- В следующем году я закончу учебу в вузе, поэтому я постарался хорошо выступить на нынешнем турнире. Обычно я использую приёмы борьбы вольного стиля, но на этот раз больше уделял внимание классическим приемам сумо, - рассказал он в интервью после турнира.
Монгол стал всеяпонским чемпионом по сумо среди студентов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На соревнованиях в Польше она заняла второе место в весовой категории до 76 кг
Он выступал за сборную Киргизии
Их действия помешали проверке в приюте для животных
Эта третья медаль республики в международном турнире Poland Open
Работа по сменному графику
Об этом рассказал директор Михаил Овдин
Мэрия напомнила, куда звонить по поводу злых собак
Съёмочная группа ищет юных актёров
Здесь отремонтировали две баскетбольные площадки
Максимальная температура составит +8
Всего задействовано 10 автомобилей
Люди хотят сделать самодельные держатели для медиков
Масочный режим становится тотальным
Общее число случаев заражения приближается к 27 тысячам
Сейчас людям приходится ходить по дороге