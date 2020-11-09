Общее число случаев заражения приближается к 27 тысячам
По данным оперштаба, в Иркутской области на 9 ноября зарегистрировано 26 772 подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. За сутки выявили 252 новых больных.
В настоящее время госпитализировано 4 518 человек.
За всё время выздоровели 20 695 пациентов, в том числе 14 накануне.
За последние сутки скончались 12 больных, за весь период умерло 556 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 9 ноября общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 13 667. За всё время умерли 245 пациентов.
В Иркутской области число смертей от коронавируса выросло до 556-ти
Общество, Фото:
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