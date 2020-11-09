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В Иркутской области число смертей от коронавируса выросло до 556-ти

В Иркутской области число смертей от коронавируса выросло до 556-ти
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число случаев заражения приближается к 27 тысячам

По данным оперштаба, в Иркутской области на 9 ноября зарегистрировано 26 772 подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. За сутки выявили 252 новых больных.

В настоящее время госпитализировано 4 518 человек.

За всё время выздоровели 20 695 пациентов, в том числе 14 накануне.

За последние сутки скончались 12 больных, за весь период умерло 556 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 9 ноября общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 13 667. За всё время умерли 245 пациентов.
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