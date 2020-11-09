Улан-удэнцы просят пешеходную зону на Геологической

Сейчас людям приходится ходить по дороге



Улан-удэнцы просят сделать пешеходную зону от дома Геологическая, 17 до дома Геологическая, 23. Раньше здесь был ремонт дороги, но про пешеходов почему-то «забыли». В результате людям приходится идти по дороге, а ведь в доме №23 расположена детская поликлиника.



- Жители и посетители поликлиники «добрые слова» говорят про проектировщиков и приёмщиков дороги, - поделилась местная жительница Оксана.



Она рассказала о проблеме в соцсетях. Благодаря системе «Инцидент-менеджмент» сигнал был получен. В мэрии Улан-Удэ сообщили, что вопрос обустройства пешеходной зоны будет рассмотрен в 2021 году.



- Возможно, по программе «Формирование современной городской среды» или за счёт средств депутатов по округу, выделяемых на благоустройство дворов, - уточнили в администрации города.

