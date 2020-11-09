На соревнованиях в Польше она заняла второе место в весовой категории до 76 кг
Уроженка Ангарска, чемпионка Европы Екатерина Букина стала серебряным призёром международного турнира по женской (вольной) борьбе Poland Open, который проходил с 4 по 8 ноября в Варшаве. Она выступала в весовой категории до 76 кг.
В финале Екатерина Букина уступила соперницы из Турции, Ясмин Адар стала победительницей в весе до 76 кг. Бронзовые награды взяли Эпп Мае из Эстонии и Полин Лекарпентье из Франции.
Как сообщает пресс-служба минспорта Иркуткой области, в феврале 2020 года в Риме в Италии Екатерина Букина впервые в своей спортивной карьере стала чемпионкой Европы. Затем в конце сентября текущего года в Казани Екатерина заняла первое место на чемпионате России. Она является заслуженным мастером спорта России, бронзовым призёром XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Тренер спортсменки – Валерий Чупаков, первый тренер – Наталья Иванова.
Напомним, что спортсменки из Бурятии взяли 3 медали турнира Poland Open.
Ангарчанка стала призёром турнира по вольной борьбе
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