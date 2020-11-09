В Иркутской области соревнуются в инсценировках по книгам Распутина

Общество, Фото: пресс-служба правительства РФ

Результаты конкурса объявят в марте следующего года



В Иркутской области стартовал II областной конкурс инсценировок по произведениям Валентина Распутина «Весна в распахнутых руках». Заявки принимаются до 15 марта 2021 года. Конкурс приурочен ко дню рождения знаменитого писателя. В нём могут принять участие лица в возрасте от 7 лет.



Для инсценировки можно выбрать любое произведение Валентина Распутина. Во время выступления приветствуется использование музыкального сопровождения, декораций, костюмов. Количество участников творческого коллектива до 8 человек. Продолжительность выступления не более 15 минут.



Инсценировка представляет собой сценическое оформление литературного текста по одному из пяти направлений: мини-спектакль, экспериментальный театр, кукольный театр, театр одного актёра, литературно-музыкальная композиция. Для участия в конкурсе необходимо разработать, исполнить и записать видео инсценировки. Работы на конкурс принимаются в формате mov или mp4 на электронный адрес vgrasputin@iokm.ru. В теме письма необходимо указать название конкурса: «Весна в распахнутых руках». Кроме видеозаписи работы, необходимо прикрепить к письму заявку на участие. Один творческий коллектив имеет право подать на конкурс одну инсценировку.



Победители будут объявлены 2 марта 2021 года на сайте музея Распутина и на сайте юношеской библиотеки имени И.П. Уткина. Награждение планируется провести 15 марта, в день рождения Валентина Распутина, в отделе «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея. Там же победители конкурса представят свою инсценировку зрителям.



Возрастное ограничение 6+

