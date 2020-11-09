Результаты конкурса объявят в марте следующего года
В Иркутской области стартовал II областной конкурс инсценировок по произведениям Валентина Распутина «Весна в распахнутых руках». Заявки принимаются до 15 марта 2021 года. Конкурс приурочен ко дню рождения знаменитого писателя. В нём могут принять участие лица в возрасте от 7 лет.
Для инсценировки можно выбрать любое произведение Валентина Распутина. Во время выступления приветствуется использование музыкального сопровождения, декораций, костюмов. Количество участников творческого коллектива до 8 человек. Продолжительность выступления не более 15 минут.
Инсценировка представляет собой сценическое оформление литературного текста по одному из пяти направлений: мини-спектакль, экспериментальный театр, кукольный театр, театр одного актёра, литературно-музыкальная композиция. Для участия в конкурсе необходимо разработать, исполнить и записать видео инсценировки. Работы на конкурс принимаются в формате mov или mp4 на электронный адрес vgrasputin@iokm.ru. В теме письма необходимо указать название конкурса: «Весна в распахнутых руках». Кроме видеозаписи работы, необходимо прикрепить к письму заявку на участие. Один творческий коллектив имеет право подать на конкурс одну инсценировку.
Победители будут объявлены 2 марта 2021 года на сайте музея Распутина и на сайте юношеской библиотеки имени И.П. Уткина. Награждение планируется провести 15 марта, в день рождения Валентина Распутина, в отделе «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея. Там же победители конкурса представят свою инсценировку зрителям.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутской области соревнуются в инсценировках по книгам Распутина
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Имена победителей станут известны 13 ноября
Он состоится на 27 площадках республики и онлайн
Они размещены на улицах, названных в честь героев войны
Заявки принимаются от школьников и учащихся ссузов
Результаты конкурса объявят в марте следующего года
Турнир проходил в Красноярске среди юношей до 18 лет
«Студент-Ёкодзуна» теперь сможет дебютировать как профессионал
Подведены итоги межрегиональной олимпиады по экологии Байкала
На соревнованиях в Польше она заняла второе место в весовой категории до 76 кг
Он выступал за сборную Киргизии
Их действия помешали проверке в приюте для животных
Эта третья медаль республики в международном турнире Poland Open
Работа по сменному графику
Об этом рассказал директор Михаил Овдин
Мэрия напомнила, куда звонить по поводу злых собак