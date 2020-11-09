Учения по радиационной безопасности провела Читинская таможня
Таможенные учения по пресечению незаконного перемещения через границу ядерных материалов и радиоактивных источников прошли на таможенном посту ЖДПП Забайкальск в Забайкальском крае. Как они проходили, рассказала пресс-служба Читинской таможни.
По замыслу учений, при таможенном контроле пассажиров и багажа, прибывших из Китая поездом «Забайкальск-Маньчжурия», сработала стационарная таможенная система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь». С помощью переносного прибора радиационного контроля таможенники убедились, что срабатывание произошло на ручную кладь пассажира. Прибор показал наличие источника ионизирующего излучения Торий-232 (Th-232).
Далее таможенники совместно с другими ведомствами отработали порядок действий при выявлении источника радиации.
- За прошедший период 2020 года произошло около двух тысяч срабатываний системы «Янтарь» в отношении грузов, перемещаемых через границу в пункте пропуска ЖДПП Забайкальск. В двух случаях выявлено значительное превышение источников излучения. В первом случае импортируемый из КНР товар (фракция кальция металлического) был возвращен в Китай, во втором свёрток с повышенным радиационным фоном изъят и изолирован в специальном хранилище, - сообщил и.о. начальника таможенного поста ЖДПП Забайкальск Владимир Агафонов.
На таможне в Забайкалье нашли «источник радиации»
Общество, Фото:
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