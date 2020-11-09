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В Усть-Орде установлены билборды с героями Великой Отечественной

В Усть-Орде установлены билборды с героями Великой Отечественной
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Они размещены на улицах, названных в честь героев войны

В Иркутской области на пяти улицах посёлка Усть-Ордынский, названных в честь героев Советского Союза, установили билборды. На них размещены фотографии и краткие биографии Ильи Васильевича Балдынова и Василия Харинаевича Хантаева – уроженцев Эхирит-Булагатского района, Владимира Бузинаевича Борсоева – уроженца Баяндаевского района, Егора Ивановича Быкова – уроженца Боханского района и Андрея Петровича Чумакова – уроженца Аларского района.

- Это один из многих проектов, реализованных в Усть-Ордынском Бурятском округе в рамках юбилейного года – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эти информационные стенды позволят привлечь внимание молодёжи к изучению истории улиц в родном посёлке. На изготовление билбордов и стендов направлено около 70 тысяч рублей из областного бюджета, реализацией проекта занимались сотрудники областного государственного бюджетного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм», – рассказал зам губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.

По словам главы округа, героев Советского Союза из УОБО – шестеро, но улицы, названной в честь Иннокентия Васильевича Кузнецова – уроженца Нукутского района, в посёлке Усть-Ордынский нет. Его именем будет названа одна из новых улиц. Соответствующее обращение направлено администрацией округа в адрес МО «Усть-Ордынское». Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства и губернатора Иркутской области.
Великая Отечественная Герои Советского Союза Усть-Ордынский Бурятский округ Усть-Ордынский
 
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