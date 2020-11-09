В школах Иркутской области сегодня, 9 ноября, начался образовательный процесс
Решение о форме обучения на ближайшие одну-две недели в соответствии с указом губернатора Иркутской области принимали в каждом муниципалитете, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Таким образом, в очном формате работают все школы Балаганского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Тайшетского, Тулунского, Усть-Удинского, Шелеховского районов, города Свирска. На дистанционное обучение временно перешли школы крупных городов области - Иркутска, Ангарска, Братска, а также образовательные учреждения Зимы, Усть-Илимска, Аларского, Баяндаевского, Братского, Иркутского, Осинского, Слюдянского, Эхирит-Булагатского районов.
Остальные муниципалитеты (21 из 42) выбрали смешанный формат. К примеру, 1-4 и 9-11 классы учатся очно, остальные – дистанционно.
- Дистанционное обучение – временная мера, которая рассчитана на две недели. Далее каждый муниципалитет будет действовать по ситуации и по возможности переходить на очный режим работы, - отметили в министерстве образования Иркутской области.
Школы крупных городов Иркутской области выбрали дистанционку
Общество, Фото:
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