В Улан-Удэ идёт масштабный ремонт в «Молодёжке»

На капремонт выделено 13,2 миллиона рублей
В Улан-Удэ полным ходом идёт капитальный ремонт Молодёжного художественного театра, который приобрёл статус муниципального автономного учреждения в 2019 году.
Театр полностью обновляется – здесь ремонтируются системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, канализации и вентиляции, будут полностью заменены окна, двери, входная группа и фасадная часть здания. Ремонт внутреннего пространства проходит согласно разработанному дизайн-проекту - здесь будет улучшен зрительный зал и сцена.
- Молодёжный художественный театр в 2019 году стал муниципальным. С этого момента закрутилась вся работа, были выделены средства на заработную плату 29 работникам театра, в том числе 12 актерам театра. И главное - в этом году происходит эпохальное событие – наконец-то это здание приобретет новый вид, благодаря капитальному ремонту. К весне мы получим обновленное здание, зрители смогут получить не только моральное, но и эстетическое удовольствие, - рассказала председатель комитета по культуре Ирина Ковалева.
На капремонт из муниципального бюджета было выделено 13,2 млн рублей. Работы планируется завершить до 31 января 2021 года.
Также в этом году театру исполняется 40 лет.
- Мне нравится думать, что город дарит нам этот ремонт к юбилею. Для нас это очень волнительно, потому что это первый большой ремонт за последние 20 лет, где будет переделано и улучшено очень многое. Мы следим за ремонтом, за каждой деталью, иногда прощаемся со слезами на глазах с какими-то вещами в театре. Но, думаю, невозможно приобрести что-то новое, не утратив старое. Главное – это сохранить дух Молодёжного художественного театра, сохранить нашу незабываемую и непередаваемую атмосферу, - поделился директор театра Артём Баскаков.
По словам Артема Баскакова, пока в здании идет ремонт, режиссёры готовят новый материал, а актёры репетируют в Городском культурном центре. Все работники с нетерпением ждут встречи со зрителями, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ идёт масштабный ремонт в «Молодёжке»
Общество, Фото:
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