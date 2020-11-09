Каждый каток будет устанавливать свои ограничения
Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой в Улан-Удэ планируется открыть 10 катков и восемь лыжных баз. Кроме того, по месту жительства заработают 143 спортивные площадки, в том числе 34 хоккейных и 109 мини-футбольных.
Ранее сообщалось, что все катки и лыжные базы будут работать «при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий по COVID-19».
В мэрии Улан-Удэ пояснили, что каждый каток/лыжная база самостоятельно будут устанавливать свои ограничения. Какими они будут, в частности, будет ли лимит на число посетителей, пока неизвестно.
- Но в целом все меры предосторожности будут соблюдаться - вроде масочного режима и дистанции в полтора метра при прокате катков, - уточнили в мэрии.
Улан-удэнцы должны приходить на катки в масках
Общество, Фото:
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