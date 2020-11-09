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Ушёл из жизни уроженец Бурятии, экс-начальник УВД Красноярска

Ушёл из жизни уроженец Бурятии, экс-начальник УВД Красноярска
Общество, 
Самой главной наградой Иннокентий Иванович считал звание заслуженного работника МВД СССР

7 ноября на 87-м году жизни скоропостижно скончался полковник милиции в отставке Иннокентий Иванович Жердаков. Об этом сообщило Главное управление МВД по Красноярскому краю.

Иннокентий Иванович родился 26 декабря 1933 года в селе Торы Тункинского района Бурятии. Когда ему было семь лет, началась война. После окончания четвёртого класса работал в колхозе. С 1952 по 1955 год проходил срочную службу в армии. Окончил вечернюю школу, выучился на электросварщика, принимал участие в строительстве Шелеховского алюминиевого завода под Иркутском.

Поступил в Новосибирскую среднюю школу милиции, по окончании которой, в 1963 году, пришёл на службу в органы внутренних дел, начинал с должности дежурного инспектора Красноярского городского медицинского вытрезвителя, работал на различных должностях. С 1983 по 1988 год возглавлял УВД Норильского горисполкома, после чего был назначен на должность начальника УВД Красноярска.

Иннокентий Иванович всегда отмечал: «Для меня честь превыше всего. Сказал – сделал».

В 1990 году полковник милиции вышел в отставку. Был почётным работником УВД Красноярского края. За годы службы был награжден 10 ведомственными медалями. А самой главной наградой для себя считал звание заслуженного работника МВД СССР. Таких в Красноярском крае не наберётся и десяти человек. Эту награду он получил в 1985 году в Норильске из рук бывшего начальника КГБ Украинской ССР, министра внутренних дел СССР Виталия Федорчука.

Руководство, личный состав и Совет ветеранов МУ МВД России «Красноярское» выражает глубокие соболезнования родным и близким.


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