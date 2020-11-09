 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 ноября

08 ноября

Популярное

Жителей Бурятии просят не пить незамерзайку

Жителей Бурятии просят не пить незамерзайку
Общество, 
Роспотребнадзор дал советы, как выбрать безопасную незамерзайку

Роспотребнадзор дал жителям Бурятии рекомендации, как правильно выбрать стеклоомывающую жидкость.

В первую очередь следует ознакомиться с маркировкой товара. Добросовестные производители указывают логотип компании и все надписи печатают легкочитаемым шрифтом. Также на этикетках качественной продукции есть инструкция по применению стеклоомывающей жидкости, дата производства и срок хранения, подробный состав, все предосторожности во время использования и обратный адрес производителя.

Кроме того, на незамерзающую жидкость должно быть оформлено свидетельство о государственной регистрации, копия которого должна храниться у продавца, а также предоставляться производителем с партией отпускаемой продукции.

Информацию о выданных свидетельствах о государственной регистрации на стеклоомывающие жидкости также можно получить в реестре свидетельств о государственной регистрации.

В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека.

- Необходимо отметить, что стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты и непригодны для пищевых целей. К сожалению, нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт, - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Метиловый спирт (метанол) – очень опасное токсическое вещество, практически не отличается от этилового спирта, но при употреблении может привести к летальному исходу. Также метанол оказывает сильный вред на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

- При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжёлое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано и 5-10 граммами вещества, - поясняют в управлении Роспотребнадзора.



Роспотребнадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ушёл из жизни уроженец Бурятии, экс-начальник УВД Красноярска
Ушёл из жизни уроженец Бурятии, экс-начальник УВД Красноярска
Общество, 09.11.2020
Самой главной наградой Иннокентий Иванович считал звание заслуженного работника МВД СССР
Жителей Бурятии просят не пить незамерзайку
Жителей Бурятии просят не пить незамерзайку
Общество, 09.11.2020
Роспотребнадзор дал советы, как выбрать безопасную незамерзайку
В Улан-Удэ откроют 10 катков и 8 лыжных баз
В Улан-Удэ откроют 10 катков и 8 лыжных баз
Общество, 09.11.2020
В столице Бурятии идёт подготовка к зимнему спортивному сезону 2020-2021 года


Артистки Цирка Дю Солей из Бурятии вспомнили о начале карьеры
Артистки Цирка Дю Солей из Бурятии вспомнили о начале карьеры
Общество, 09.11.2020
Знаменитые артистки Цирка Дю Солей рассказали, как работали в Бурятском цирке в 90-х годах
Юную шахматистку из Забайкалья обучит чемпион мира
Юную шахматистку из Забайкалья обучит чемпион мира
Общество, 09.11.2020
Обучение у Владимира Крамника будет бесплатным
Бурятским спасателям пришлось плясать на вершине горы
Бурятским спасателям пришлось плясать на вершине горы
Общество, 09.11.2020
Операция по спасению альпиниста казалась простой, а вышла очень тяжёлой
В Бурятии дети обустроили экотропу вдоль Селенги
В Бурятии дети обустроили экотропу вдоль Селенги
Общество, 09.11.2020
Члены школьного лесничества убрали мусор и установили стенды
В Бурятии заболевший водитель заставил «страдать» сельчан
В Бурятии заболевший водитель заставил «страдать» сельчан
Общество, 09.11.2020
Сельчанам приходится нанимать машины, чтобы добраться до города
За неделю в роддоме Улан-Удэ появилось 126 детей
За неделю в роддоме Улан-Удэ появилось 126 детей
Общество, 09.11.2020
Мальчиков родилось больше, чем девочек
Историк из Бурятии выбыл из шоу «Танцы на ТНТ»
Историк из Бурятии выбыл из шоу «Танцы на ТНТ»
Общество, 09.11.2020
«Я пытался», - коротко прокомментировал Лев Зимин
В Бурятии дембелей отправляют по домам. Видео
В Бурятии дембелей отправляют по домам. Видео
Общество, 09.11.2020
Всех уволенных военнослужащих по призыву обеспечили масками
Бурятские шаманы просили о подавлении пандемии ковида
Бурятские шаманы просили о подавлении пандемии ковида
Общество, 09.11.2020
Шаманы обратились к «великим кузнечным божествам»
Отдел ЗАГСа в Улан-Удэ вышел с карантина
Отдел ЗАГСа в Улан-Удэ вышел с карантина
Общество, 09.11.2020
Октябрьский отдел ЗАГСа возобновил работу
Жители Бурятии могут получить выплаты по больничному на почте
Жители Бурятии могут получить выплаты по больничному на почте
Общество, 09.11.2020
С получателя не удерживается комиссия за перевод

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^