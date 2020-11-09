Жителей Бурятии просят не пить незамерзайку

Роспотребнадзор дал советы, как выбрать безопасную незамерзайку
Роспотребнадзор дал жителям Бурятии рекомендации, как правильно выбрать стеклоомывающую жидкость.
В первую очередь следует ознакомиться с маркировкой товара. Добросовестные производители указывают логотип компании и все надписи печатают легкочитаемым шрифтом. Также на этикетках качественной продукции есть инструкция по применению стеклоомывающей жидкости, дата производства и срок хранения, подробный состав, все предосторожности во время использования и обратный адрес производителя.
Кроме того, на незамерзающую жидкость должно быть оформлено свидетельство о государственной регистрации, копия которого должна храниться у продавца, а также предоставляться производителем с партией отпускаемой продукции.
Информацию о выданных свидетельствах о государственной регистрации на стеклоомывающие жидкости также можно получить в реестре свидетельств о государственной регистрации.
В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека.
- Необходимо отметить, что стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты и непригодны для пищевых целей. К сожалению, нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт, - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Метиловый спирт (метанол) – очень опасное токсическое вещество, практически не отличается от этилового спирта, но при употреблении может привести к летальному исходу. Также метанол оказывает сильный вред на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.
- При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжёлое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано и 5-10 граммами вещества, - поясняют в управлении Роспотребнадзора.
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