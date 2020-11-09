Помимо мастеров, свои работы покажут студенты и выпускники
12 ноября в Улан-Удэ откроется выставка «Искусство гобелена. Традиции и современность». Свои работы в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова представят мастера республики и Иволгинский колледж традиционных искусств народов Забайкалья.
- Гобелен из конского волоса – уникальный жанр декоративно-прикладного искусства Бурятии. Беря свое начало с напольных тара (ковриков-дорожек), он стал одним из брендовых товаров нашей республики. Ручная работа, натуральные цвета конского волоса и волоса яка-сарлыка, игра света и тени, шероховатая фактура – всё это придает неповторимый колорит любому интерьеру. Технику плетения гобелена используют в своем творчестве народные мастера Баярма Дамбиева, Римма Доржиева, Алима Цырендоржиева и другие, - сообщает пресс-служба национального музея РБ. - По преданию, именно по конскому волосу духи предков спускают благодать и счастье в семью, поэтому иметь гобелен из конского волоса в интерьере дома считается хорошим знаком.
На выставке будут представлены гобелены из конского волоса Татьяны Дашиевой, заслуженного художника Бурятии; Татьяны Бадуевой, преподавателя колледжа и народного мастера; а также многочисленные работы выпускников и студентов колледжа.
Выставка проводится в рамках реализации проекта Иволгинского колледжа «Создание творческой мастерской по плетению бурятского гобелена из конского волоса в целях сохранения и распространения этой старинной технологии» и продлится до 3 декабря 2020 года.
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В Улан-Удэ откроется выставка гобеленов из конского волоса
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