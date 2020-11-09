В Улан-Удэ откроют 10 катков и 8 лыжных баз

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В столице Бурятии идёт подготовка к зимнему спортивному сезону 2020-2021 года



В городе планируется открытие 10 катков, восемь лыжных баз, одного лыжно-биатлонного комплекса. Кроме того, по месту жительства заработают 143 спортивные площадки, в том числе 34 хоккейных и 109 мини-футбольных, сообщили в администрации Улан-Удэ.



Подготовлено 14 новых спортивных площадок, в том числе построено три новые пластиковые хоккейные коробки. На территории школ № 57 и № 22 построены пластиковые хоккейные корты размером 60х30 метров.



В ТРЦ «Глобус» работает сертифицированная ледовая арена «ICEметр» с искусственным льдом.



- Все катки и лыжные базы начинают работать при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий по COVID-19, установленных методическими рекомендациями Роспотребнадзора, - уточнили в мэрии.





