В столице Бурятии идёт подготовка к зимнему спортивному сезону 2020-2021 года
В городе планируется открытие 10 катков, восемь лыжных баз, одного лыжно-биатлонного комплекса. Кроме того, по месту жительства заработают 143 спортивные площадки, в том числе 34 хоккейных и 109 мини-футбольных, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Подготовлено 14 новых спортивных площадок, в том числе построено три новые пластиковые хоккейные коробки. На территории школ № 57 и № 22 построены пластиковые хоккейные корты размером 60х30 метров.
В ТРЦ «Глобус» работает сертифицированная ледовая арена «ICEметр» с искусственным льдом.
- Все катки и лыжные базы начинают работать при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий по COVID-19, установленных методическими рекомендациями Роспотребнадзора, - уточнили в мэрии.
В Улан-Удэ откроют 10 катков и 8 лыжных баз
Общество, Фото:
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