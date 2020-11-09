Бурятским спасателям пришлось плясать на вершине горы

Общество, Фото: предоставлено агентством ГО и ЧС

Операция по спасению альпиниста казалась простой, а вышла очень тяжёлой



Спасатель Андрей Шубин поделился воспоминанием о непростой спасательной операции на Мунку-Сардык, которая была примерно пять лет назад. Его рассказ привели в агентстве ГО и ЧС.



- Ежегодно мы выезжаем на Мунку-Сардык, на обеспечение безопасности восхождений (апрель-май). 26-27 апреля мы заезжаем, и первая партия выезжает оттуда 6 мая. Как правило, редко бывает, когда мы там не проводим спасательные работы. «Урожайное время» получается. За девять-десять дней мы можем провести восемь спасательных работ. Вытаскиваем пострадавших с горы. В тот год, я помню, работы было много. И вот в один вечер, когда мы уже должны были уезжать, нам позвонили с Кырена и сообщили, что два альпиниста в районе вершины «Броненосец» и один из них получил серьёзную травму. Не может идти, - вспоминает Андрей Шубин.



Спасатели приехали в Аршан. Они думали, что быстро справятся: просто дойдут до горы, снимут пострадавшего и передадут его «скорой». В итоге решили идти налегке. Большинство спасателей не взяли куртки, а из еды закинули лишь пару банок тушёнки.



- Прошли больше половины пути, стало темнеть, и мы поняли, что зря мы пошли в таком виде. Становилось понятно, что мы сегодня ничего не успеем. Даже если найдём их там, - рассказал Андрей Шубин. – Когда уже полностью стемнело, часов в 11 вечера, Павел Михайлович, который шёл впереди, обнаружил альпинистов. Туристы находились в снежной ямке, которую сами выкопали. Нам пришлось там заночевать, но из-за того, что мы отправились налегке, ночёвка вышла, мягко говоря, не очень. Чая всего два термоса, еды совсем мало. Мы не рассчитывали на такую обстановку.



До половины пятого утра спасателям пришлось стоять на вершине. Всю ночь дул ветер.



- Пришлось плясать - в прямом смысле. Мы пытались жаться друг к другу, чтобы поспать, но не получалось. Ветер пронизывал насквозь, - вспоминает Андрей Шубин.



Когда начало светлеть, спасатели приступили к сборке приспособления для транспортировки пострадавшего. Получилось так, что «кошек» было всего пять на 15 человек. В итоге пятеро пошли вперёд, а остальные в обход «по камням». «Спуск был очень сложный и опасный. Очень большой уклон, скользко. Местами голый лёд», - обрисовал спасатель.



Закончился спуск только к шести вечера. Всё это время спасатели стаскивали альпиниста.



- Когда спустились с горы на Курум, пришлось раздеваться - солнце сильно грело. Становилось жарко. После этого пошли уже по лесной зоне. А там клещи! Май месяц: жарко, а вокруг куча клещей, которых приходилось в прямом смысле смахивать с себя, - рассказал Андрей Шубин.



Потом этот мужчина прислал своим спасителям благодарность. Его нога осталась целая. Поначалу думали, что он её раздробил и придётся вообще ампутировать, но всё обошлось. Через год он вновь спокойно пошёл в горы.



- В общем, получилось так, что мы могли практически замёрзнуть до смерти на этой горе той ночью. И от клещей уже днём, когда шли по пояс раздетыми. Парадоксальная ситуация вышла, - говорит Андрей Шубин.





