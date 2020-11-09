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В Бурятии дети обустроили экотропу вдоль Селенги

В Бурятии дети обустроили экотропу вдоль Селенги
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Члены школьного лесничества убрали мусор и установили стенды

В Кабанском районе Бурятии члены школьного лесничества «Зелёный патруль» вместе с сотрудниками Кабанского лесхоза обустроили экологическую тропу. Она расположена вдоль береговой линии реки Селенга. Продолжительность тропы – около двух километров, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Ребята разделились на небольшие команды. Одна команда разрабатывала маршрут и конкурсы, а другая подготавливала стенды и таблички для оформления тропы.

- Мальчики захотели сами изготовить стенды и таблички, поэтому обратились за помощью к учителю труда и начали осваивать столярное дело. Девочки взяли на себя оформление рисунков и плакатов, а также разрабатывали конкурсы. Ребята старались всё сделать сами, а мы лишь чуть-чуть помогали», - с улыбкой рассказывает руководитель школьного лесничества Оксана Иванова.

После того, как рисунки и стенды были готовы, ребята вместе с лесниками вышли на уборку местности от мусора. Совместными усилиями они собрали более пяти мешков бытового мусора: стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, бумагу.

Затем юные лесники установили стенды и закрепили на них рисунки, на которых призывали жителей села не мусорить в лесу. Также ребята разместили информационные плакаты, на которых расписали, какие растения и птицы обитают в этой местности.

- Мы приходим сюда не только отдыхать, но и узнать что-то новое и интересное. Теперь, мы сможем взять с собой ребят помладше и провести для них экскурсию, рассказать о птичках и деревьях, - поделились ребята.
Селенга экологическая тропа дети
 
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